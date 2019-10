Brand in Einfamilienhaus: Feuerwehr im Großeinsatz

Kurz nach sechs Uhr schlugen die Pager der Feuerwehrmänner in Laab im Walde, Breitenfurt und Wolfsgraben an: Brand in einem Einfamlienhaus. Die freiwilligen Helfer ließen sofort alles stehen und liegen und fuhren mit Blaulicht und Sirene zum Einsatzort. „Als wir eintrafen, schlugen bereits die Flammen aus dem Dachstuhl heraus“, schildert einer von ihnen.