Laimer und Sabitzer schießen RB Leipzig zum Sieg!

Konrad Laimer und Marcel Sabitzer haben RB Leipzig in der Champions League mit sehenswerten Toren einen Heimsieg über Zenit St. Petersburg beschert! 2:1 gewannen die Sachsen am Mittwochabend, nachdem sie zur Pause noch mit 0:1 in Rückstand gelegen waren. Leipzig holte im 3. Gruppenauftritt damit den 2. Sieg und schob sich an den Russen vorbei.