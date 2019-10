Schlafverbot! Wöber mit Vollgas-Versprechen

Nicht nur zuletzt gegen Sturm Graz, sondern auch in Liverpool oder beim LASK ging die Startphase der Salzburger in die Hosen. Diesmal soll es anders laufen. „Wir werden die ersten 30 Minuten sicher nicht wieder verschlafen“, gibt es von 10-Millionen-Verteidiger Max Wöber ein Vollgas-Versprechen für den Champions-League-Kracher. Der Rekordeinkauf der Mozartstädter verrät auch, warum er sich so sicher ist. „Bei vielen war in Liverpool zu viel Respekt da. Wir haben zuletzt extrem viel mit der Viererkette trainiert, uns angeschaut, was wir falsch gemacht haben. Wir sind daher gewappnet, gut vorbereitet und voll motiviert!“