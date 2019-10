Wickie und der Ruf der Kraniche

In Dänemark haben die wilden Krieger und exzellenten Seefahrer viele Spuren hinterlassen. Eine große Schau im Dänischen Nationalmuseum in Kopenhagen mit viel Gold und schaurigen Wikingerköpfen gibt einen ersten Einblick in ihr Leben. Quer durchs Land finden sich Überreste von sogenannten Wikingerburgen. Etliche davon wurden rekonstruiert, oft können Kinder und Erwachsene in die Rolle der alten Recken schlüpfen – Wickie lässt grüßen! So geht es im Sagnlandet Lejre hoch her. Kanufahrten im Einbaum, Feuerstellen zum Grillen der beliebten Røde Pølser, eine Art Frankfurter, Bogenschießen, Getreide mahlen und Brot backen – Lejre ist eine Art belebtes Freilichtmuseum. Daneben gibt es in der weitläufigen Anlage „echte“ Grabhügel und Steinsetzungen, einen steinzeitlichen Lagerplatz und eine nachgebaute Wikingersiedlung samt Königshalle – die hier wirklich einmal gestanden hat.