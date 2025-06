Wie verdient Ryanair mit 24,99-Euro-Flügen Geld?

Als sich 1984 die drei Iren Christopher Ryan, Liam Lonergan und Tony Ryan zusammenschlossen und eine Fluglinie gründeten, war das Ziel ganz einfach: Günstig von Irland nach England reisen. Doch in den letzten 40 Jahren wuchs die Fluglinie extrem, fliegt mittlerweile 235 Flughäfen in 37 Ländern an, beförderte 2024 mit 584 Maschinen insgesamt 184 Millionen Fluggäste. Als Billigairline stehlen die Iren damit den etablierten Fluglinien die Show, erwirtschafteten nach einem Durchhänger während der Corona-Zeit im Vorjahr einen Gewinn von 1,9 Milliarden Euro. Und das, obwohl man die Tickets teilweise zu unfassbar günstigen Preisen anbietet.