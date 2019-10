Salzburg: „Gegen Napoli anderes Gesicht zeigen!“

Gegen den LASK ein 0:2 aufgeholt, gegen Liverpool ein 0:3, am Samstag in Graz ein 0:1: Salzburg ist willig genug, um aus haarigen Situationen zurück in die Spur zu finden. Nach dem zweiten Liga-Punktverlust zeigten sich die Kicker des Euro-Fighters dennoch selbstkritisch: „Das war zu wenig - mit dem Remis können wir aber zufrieden sein“, hielt Max Wöber fest. „Weil wir in der Liga ungeschlagen bleiben!“