Erste Anklage nach Rassismus-Vorfällen in Sofia

Drei Tage nach dem Skandalspiel in Sofia hat die bulgarische Staatsanwaltschaft am Donnerstag Anklage gegen einen 18-jährigen Mann erhoben! Ihm werden ungebührliches Verhalten, Störung der öffentlichen Ordnung und Missachtung gesellschaftlicher Werte vorgeworfen. Dazu befinden sich noch weitere acht Personen im Zusammenhang mit den Vorfällen beim EM-Quali-Match Bulgarien vs. England in Haft.