Wiener Kult-Bau „Rinterzelt“ gesprengt

Spektakuläre Gebäudesprengungen gibt es in Wien sehr selten. Donnerstagmittag war es so weit: Das „Rinterzelt“ der MA 48 in der Percostraße in Donaustadt hat sein Ende gefunden. 48 Sprengladungen zerlegten die in die Jahre gekommene Abfallsortieranlage. Das macht Platz für einen neuen Standort für fast 600 Mitarbeiter.