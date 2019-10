Die steirischen Kernöl-Champions sind gekürt

Wenn feine Gäste bei Tisch schnalzen und brechen, dann ist das in dem Fall nichts Unappetitliches, sondern ein Zeichen hoher Fachkompetenz: Das Kürbiskernöl wird dabei nämlich im Mund aufgeschlagen, also geschnalzt, und damit quasi in seine Bestandteile gebrochen, damit sich auch feinste Nuancen erkennen lassen.