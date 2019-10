Jetzt salutieren schon Zehnjährige für Erdogan

Fassungslosigkeit und Sorge in Fußball-Europa. Die Türken, deren provokante Gesten mit der umstrittenen Militäroffensive von Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan gegen die Kurden in Verbindung gebracht werden, sehen einem Verfahren der UEFA entgegen. Mittlerweile hat dieser Konflikt auch andere Länder erreicht. Für Wirbel sorgt ein Klub aus Belgien: Der Turkse FC aus Beringen veröffentlichte in sozialen Medien ein Foto, das die U10-Auswahl des Vereins beim militärischen Gruß zeigt. Im Hintergrund hängt zudem eine türkische Flagge