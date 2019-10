Obersteirer (50) in Kärnten festgenommen

Wie jetzt erst bekannt wurde, ist am vergangenen Sonntag ein 50 Jahre alte Obersteirer in Kärnten ins Visier der Polizei geraten. Der Mann wird verdächtigt, seine ehemalige Lebensgefährtin (53) in ihrer Wohnung mehrfach verletzt und bedroht zu haben. Er wurde weggewiesen und ein Betretungsverbot ausgesprochen.