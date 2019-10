Hitzige Sitzung im Rathaus um Spesen-Abrechnungen

In einer ihrer wohl letzten Sitzungen des Gemeinderates in Wiener Neudorf stand plötzlich Elisabeth Kleissner im Mittelpunkt. Die Vizebürgermeisterin (UFO) denkt ans Aufhören, heißt es. Dass es zwischen ihr und VP-Bürgermeister Herbert Janschka kriselt, trat nun offen zutage: Sie prangerte an, dass ihr als zuständiger Referentin die Spesen-Rechnungen des Ortschefs zu spät vorgelegt worden seien: „Zudem seien einige Posten inhaltlich nicht vertretbar.“ Robert Stania (FP), ebenfalls Teil der Rathauskoalition, fordert eine lückenlose Aufklärung.