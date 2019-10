Kritik an Schmerzmittel-Sponsor bei der Ironman-WM

Bei der WM am Samstag (Ortszeit) ist ein Preis ausgelobt für die Athleten, die eine bestimmte Meile des abschließenden Marathons am Schnellsten laufen. Die Aktion ist betitelt mit: „No Pain, No Gain Mile Challenge.“ Auf Deutsch: Keine Schmerzen, kein Gewinn. Die Meile-Herausforderung. „Die Botschaft, die den Altersklassen-Athleten damit vermittelt wird, nämlich zu Schmerzmitteln zu greifen, um Training und Wettkampf besser ertragen zu können, ist ethisch mehr als fragwürdig“, betonte Simsch.