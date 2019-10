Samsung steckt Milliarden in Quantenpunkt-Displays

Quantenpunkte bei TVs, OLED bei Smartphones

OLED-Displays sind auch bei Samsung im Einsatz, allerdings bislang fast ausschließlich in Smartphones. Als Bauteil für diese verkauft Samsung sie auch an andere Unternehmen. Bei großen OLED-Panels für TV-Geräte hat indes der koreanische Rivale LG Electronics die Nase vorn. Der hat in den letzten Jahren viel Geld in die Verfeinerung der OLED-Produktion gesteckt, dringt mit den anfangs sehr teuren Fernsehern mittlerweile in erschwingliche Preisregionen vor und beliefert auch andere Hersteller wie Sony oder Panasonic mit seinen OLED-Bildschirmen.