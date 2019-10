„Das Verhalten des Wolfes ist total untypisch“

300 Interessierte lauschten Dienstagabend in Pfarrwerfen den neuesten Ergebnissen der Studie des Wildtierbiologen Klaus Hackländer zur Rückkehr des Wolfes in den Alpenraum. Das Land will fortan Wölfe nicht mehr schützen. 30.000 sind aktuell in Europa unterwegs (+ 35 Prozent pro Jahr).