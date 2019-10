Android-Erfinder zeigt superschmales Smartphone

Um Android-Erfinder Andy Rubin, dessen neues Smartphone-Unternehmen Essential ob schwerer Sex-Vorwürfe gegen den Ex-Google-Manager zuletzt in Vergessenheit geraten ist, will es nochmal wissen und arbeitet an einem neuen Hardware-Projekt. Auf Twitter veröffentlichte Rubin erste Fotos eines superschmalen Handys, das auf den Namen Gem hört.