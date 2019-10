Weltmeister Schweinsteiger beendet seine Karriere

Seit 2017 war Schweinsteiger in der amerikanischen Major League Soccer für Chicago im Einsatz. Mit dem US-Klub verpasste er heuer vorzeitig die Teilnahme an den Play-offs. Der abschließende 5:2-Sieg am Sonntag bei Orlando City war sportlich bedeutungslos. Schweinsteiger, der vor seinem Wechsel in die USA zwei Jahre bei Manchester United engagiert war, spielte ein letztes Mal durch. Er ist mit der früheren Tennisspielerin Ana Ivanovic verheiratet, das Paar hat zwei Kinder.