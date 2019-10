Aniston schockt mit blutigem Beauty-Geständnis

„Je einfacher desto besser“

Stattdessen hält die Schauspielerin, die seit sieben Jahren das Gesicht von Aveeno ist, ihre Schönheitspflege jetzt eher einfach. Sie ist aber fasziniert von der „Wissenschaft“, die hinter bestimmten Produkten und Prozessen steckt. „Wir bekommen eine so große Bandbreite an Produkten in teuren Verpackungen verkauft, aber ich habe festgestellt, dass, wenn es um Hautpflege geht, je einfacher diese sind, desto besser es ist.“