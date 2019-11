Technik-Kauf: So setzen Sie auf das richtige Pferd

Gute Hardware allein macht kein gutes Produkt aus

Was lernt man aus solchen Fehlkäufen? Zunächst einmal, dass gute Hardware allein noch kein gutes Produkt ausmacht. Samsung Wave, Microsoft Surface RT, die vernetzte Stereoanlage: All diese Anschaffungen boten viel Hardware fürs Geld, scheiterten letztlich aber an der Software. Wer auch in ein paar Jahren noch auf der sicheren Seite sein will, greift demnach zu etablierter Software. Android statt Bada. Ein vollwertiges Windows 10 statt exotischer Varianten, für die niemand Software macht. Eine vernetzte Stereoanlage, die mit herstellerübergreifenden Smart-Home-Standards wie UPNP, Spotify Connect oder Google-Chromecast-Streaming aufwartet, statt herstellereigene Protokolle und Apps zu nutzen. Kurzum: Was etabliert ist und Software mit hohem Marktanteil nutzt, ist oft die sicherere Wahl.