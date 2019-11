WhatsApp wird auf Windows-Smartphones abgeschaltet

Software hat ein Ablaufdatum

Das ist etwa beim iPhone der Fall: Das neueste Betriebssystem iOS 13 gibt es nicht mehr für das fünf Jahre alte iPhone 6. Im Fall der Windows-Smartphones war es das Scheitern Microsofts am Smartphone-Markt vor etwas mehr als drei Jahren, das das Schicksal der Software besiegelte. Ab Jahresende gibt es keine Updates - und damit auch keine zeitgemäßen Apps mehr. Das WhatsApp am alten Windows-Phone kann dann nicht mehr mit dem WhatsApp am neuen iPhone kommunizieren, es wird unbrauchbar.