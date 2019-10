Bezahlte Ware kam nie beim Kunden an

Bestellen im Internet ist bequem und einfach. Ein paar Klicks, das Geld überweisen und die Ware kommt direkt vor die Haustür. So ähnlich dachte sich das auch ein Mann aus Piringsdorf und startete den Computer. Er wollte Online einen Wäschetrockner erwerben. Ordnungsgemäß überwies er den Kaufpreis an die angegebene Bankverbindung und erwartete die baldige Lieferung. Doch diese kam nie bei dem gutgläubigen Kunden an. Nach längerer Wartezeit, erstattet der Mann Anzeige bei der Polizei. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und bald war klar, dass es sich um ein in Irland registriertes Konto handelte und die Firma nur zum Schein bestand. Das Geld für den erwünschten Wäschetrockner muss der Mann wohl abschreiben.