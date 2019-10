Zwei neue steirische Gesundheitszentren eröffnet

Können freiwillige Kooperationen von Ärzten in einer Region dem Mangel an Bereitschaftsärzten an den Wochenenden entgegenwirken?

An jedem Wochenende haben um die 100 Arztpraxen in der Steiermark ganz normal geöffnet. Der Bereitschaftsdienst ist eine Ergänzung. „Die Telefonate am Gesundheitstelefon 1450 dauern aber noch zu lange, und die Ergebnisse sind nicht immer optimal. Hier besteht noch Handlungsbedarf“, kritisiert Lindner.