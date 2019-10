Diese Stoffe braucht Ihr Körper jetzt!

Im Herbst fühlen sich viele Menschen antriebslos, müde und depressiv. Das liegt vor allem am fehlenden Sonnenschein und an den kälteren Temperaturen. Durch den Mangel an Tageslicht produziert der Körper mehr Melatonin, also mehr Schlafhormone, wodurch wir uns müde und antriebslos fühlen. Ein hoher Melantoninspiegel geht wiederum mit einem niedrigen Serotoninspiegel einher, wodurch wir uns traurig und depressiv fühlen. Der Herbst-Blues ist also auf einen Mangel an Glückshormonen zurückzuführen.