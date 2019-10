„Bin vorm ersten Heimspiel schon recht aufgeregt“

Die Tirolerin Patricia Maros greift am Samstag in Rif erstmals für die Sernow-Truppe in der Volley League an. Nach dem 0:3 bei Sokol/Post geht es mit UVC Graz gegen den nächsten dicken Brocken. Cassie Laramee wurde mittlerweile auch verpflichtet. Der zweite kanadische Neuzugang soll in spätestens zwei Wochen sein Debüt feiern.