Die Fan-Momente der Salzburger in Liverpool

Bereits vor dem Spielanpfiff in der Anfield Road ging es rund in Liverpool. Die fast 3000 mitgereisten Salzburg-Fans, bewiesen schon vor der Fußballshow, die nur knapp zu Gunsten der „Reds“ ausging, dass sich Salzburg am internationalen Parkett nicht verstecken muss. Bereits um 17:00 Uhr starteten die Schlachtenbummler zum Fanmarsch.