Arrivederci, Claudio! Marchisio beendet Karriere

Juve-Legende und Vize-Europameister mit Italien 2012

Von 1993 bis 2018 spielte Claudio Marchisio für die „Alte Dame“. Einzige Ausnahme war eine kurze Leihe zum FC Empoli in der Saison 2007/08. Für Juventus durchlief er alle Jugendmannschaften und brachte es auf beachtliche 389 Profieinsätze, in denen er 37 Tore erzielte und 42 Vorlagen gab. Für das italienische Nationalteam durfte der in Turin geborene Marchisio insgesamt 55-mal auflaufen. Dabei schoss er insgesamt 5 Tore. Der Höhepunkt seiner Teamkarriere war das Erreichen des EM-Finales 2012 in Kiew. In diesem unterlag die „Squadra Azzura“ der spanischen Nationalmannschaft jedoch deutlich mit 0:4 . Hier finden Sie einige Highlights seiner Karriere: