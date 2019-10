Russland: Doping-Labordaten bewusst manipuliert?

Russlands Anti-Doping-Agentur (RUSADA) weist eine Verantwortung für mögliche Manipulationen im Moskauer Doping-Labor zurück! „Wir wurden betrogen“, schrieb RUSADA-Chef Juri Ganus in einem offenen Brief, aus dem am Montag mehrere Medien zitierten. Seiner Organisation sei das Recht genommen worden, auf der Seite der Wahrheit zu stehen. Ganus sprach von einer Verschwörung gegen den russischen Sport.