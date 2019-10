Musisches Gymnasium fertig renoviert

Zwei Jahre lang wurde das Musische Gymnasium in Salzburg-Itzling saniert. Nun sind die Arbeiten der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) an einer der größten Schulen im Bundesland Salzburg abgeschlossen. Gymnasiumsleiterin Barbara Tassatti ist zufrieden: „Wir haben mehr Raum – also hat auch die Phantasie mehr Platz.“ Die Kosten betrugen rund 12 Millionen Euro.