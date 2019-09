ÖVP bleibt stärkste Partei in Oggau am Neusiedler See, Einbußen für FPÖ

Die ÖVP liegt in Oggau am Neusiedler See weiter auf Platz eins. Das Ergebnis von 37,37 Prozent bedeutet einen Zuwachs um 1,66 Prozentpunkte. Platz zwei ging an die SPÖ, die auf 35,23 Prozent kam. Für die Sozialdemokraten gab es also kaum Bewegung. 14,59 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 8,77 Prozentpunkte ab.