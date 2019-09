ÖVP bleibt stärkste Partei in Kirchdorf am Inn

Nummer vier in Kirchdorf am Inn wurden die Grünen, die um 4,22 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Die NEOS steigerten sich um 3,08 Prozentpunkte: 5,31 Prozent bedeuten Platz fünf. Für die Liste JETZT gab es nur Platz sechs: Sie kam auf 2,06 Prozent, gewann aber 1,5 Prozentpunkte.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er erzielte bei seiner Premiere 0,29 Prozent. Auf den letzten Plätzen geben sich- ohne eine einzige Stimme - die KPÖ und die Sozialistische LinksPartei ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Kirchdorf am Inn war mit 68,45 Prozent hoch: 345 Stimmen wurden abgegeben, 339 waren gültig. Insgesamt waren in der oberösterreichischen Gemeinde 504 Personen wahlberechtigt.