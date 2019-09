Austrianer Klein von eigenen Fans beleidigt

„Sie beschimpfen auch uns Spieler aufs Tiefste. Das hat in der Austria-Familie nichts verloren“, hatte sich Klein nach dem 2:5 bei Wattens im ORF-Interview angemaßt, Klartext zu sprechen. Am Samstag, im Zuge der 1:4-Auswärtsniederlage in Salzburg, bekam Klein dafür die (fragwürdige) Rechnung präsentiert.