Bursche (13) drohte mit Massaker in Spiele-Studio

„League of Legends“ ist ein kostenloses Online-Spiel, das von rund 100 Millionen Gamern gespielt wird. In dem Titel treten die Spieler mit Fantasy-Helden - Kämpfer, Schützen, Magier - allein oder im Team gegeneinander an und hauen sich Spezialfähigkeiten um die Ohren. „League of Legends“ ist ein beliebtes Turnierspiel, in dem Profis Millionen gewinnen können.