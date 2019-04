Reich durch Gaming: Die lukrativsten Turnierspiele

5,3 Millionen Dollar bei „Heroes of the Storm“

Am siebten Rang findet sich das nächste Blizzard-Spiel: „Heroes of the Storm“. Das Online-Arenaspiel nach Vorbild von „Dota“ schüttete 2018 5,3 Millionen Dollar Preisgelder aus. Heuer wird der Topf allerdings kleiner ausfallen: Blizzard hat die eSports-Turniere in seinem Arenaspiel zum Jahreswechsel eingestellt.