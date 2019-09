Mutige Pensionistin zieht Dieb am Ärmel aus Haus

Mit der Falschen angelegt hat sich ein mutmaßlicher Einschleichdieb am Freitagnachmittag im Salzburger Unken: Als er eine Schatulle mit Schmuck im Haus einer 86-Jährigen durchsuchte, wurde er von der Pensionistin erwischt und von ihr am Ärmel aus dem Haus gezogen. Er erklärte der Frau in gebrochenem Deutsch, dass er nur etwas fragen wollte.