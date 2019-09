30 Sekunden fehlten Rapid auf die Sensation!

Kitagawa verletzt

Auch Kühbauer hatte einen Verletzten zu beklagen - Koya Kitagawa zog sich ohne Fremdeinwirkung eine Sprunggelenksverletzung zu. Über den genauen Grad der Blessur könnte noch im Laufe des (heutigen) Donnerstags Klarheit bestehen. Wenige Minuten vor seinem Malheur hatte der Japaner mit dem zwischenzeitlichen 1:1 das Allianz Stadion in ein Tollhaus verwandelt und so einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass in der Rapid-Heimstätte eine Stimmung herrschte, wie es sie seit Monaten nicht mehr gegeben hatte. 20.400 Zuschauer kamen in die Arena und sorgten damit für das bestbesuchte Cup-Spiel überhaupt in Österreich mit Ausnahme von einigen Finalpartien oder Wiener Derbys.