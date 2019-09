Neuer Standort in Wiesing fliegt für viele durch

Telfer Grundstück als mögliche Alternative?

Zudem schlägt das Transitforum erneut als Alternative vor, die Kinder-Reha in das Landeskrankenhaus in Natters zu integrieren. Eine weiteres Grundstück bietet sich neuerdings auch in Telfs-Buchen an. Das 5000 Quadratmeter große Waldstück wäre um ca. 3 Hektar erweiterbar, da die Gemeinde Telfs daran angrenzt. Der Standort ist laut einer Einheimischen in Sachen Wasser, Kanal und Strom voll erschlossen und an den öffentlichen Verkehr angebunden. In der Raumplanung ist auf dem Grundstück bereits für eine medizinische Einrichtung vorgesehen. Der Bürgermeister, Christian Härting, konnte das noch nicht bestätigen.