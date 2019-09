Förder-Wirrwarr bedroht kleine steirische Imker

Kontrollen gefährdet

Die großen Betriebe würden von der Reform profitieren, während die kleinen belastet würden, sagt Waitz. Außerdem steige so die Seuchengefahr, etwa durch die weitverbreitete Amerikanische Fallbrut. „Das führt dazu, dass die Imker den Honig nicht mehr so intensiv kontrollieren lassen“, so Waitz - denn wirtschaftlich würde es sich für sie einfach nicht ausgehen.