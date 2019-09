297.036 € Spenden für NGO-Schiff - das nie auslief

Civilfleet: Scheitern des Projekts war nicht absehbar

Der Verein wehrt sich auf seiner Website gegen Vorwürfe, dass Spenden „verschwunden“ seien: „Es stimmt, dass es keine öffentlichen Informationen an die Spenderinnen und Spender gab“, räumt Civilfleet in der Stellungnahme ein. Es sei allerdings so gewesen, dass die Organisation selbst bis vor Kurzem nicht wusste, wie es weitergehen sollte. Nachdem die Kosten aus dem Ruder gelaufen waren, hätte man andere NGOs kontaktiert, doch es sei keine Einigung mit dem Eigner der Golfo Azzurro und einer dieser Vereine zustande gekommen. „Dass der Abbruch des Projekts noch nicht kommuniziert wurde, hängt damit zusammen, dass das Projekt erst vor Kurzem abgebrochen wurde“, lässt Civilfleet wissen. Das bereits angeschaffte Equipment, die Ausrüstung und das Material, das einen hohen Wert habe, werde abgebaut, damit es auf anderen Schiffen zum Einsatz komme. Ein Teil davon sei sogar schon in Verwendung.