Doping-Anklage gegen Denifl: Es geht um 500.000 €!

Es besteht der Verdacht, dass die Zahlungen, die die getäuschten Geldgeber in Unkenntnis seines Dopings an ihn geleistet haben, insgesamt über 500.000 Euro betragen. „Das Verbrechen des gewerbsmäßig schweren (Sport-)Betruges ist im Falle eines - wie hier nach der Verdachtslage anzunehmenden - über 300.000 Euro gelegenen Schadens mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bedroht“, so die Staatsanwaltschaft.