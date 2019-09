Verona Pooth: Dritte Hochzeit mit ihrem Franjo

„Und das ist auch nicht so eine komische Promi-Hochzeit, um irgendwohin zu fahren und eine schöne Zeit zu haben“, so die Moderatorin weiter. Der Grund für eine weitere Hochzeit sei ihr achtjähriger Sohn Rocco, verriet Verona. „Roccolito hat irgendwann mal gesagt: ,Mamiti, dein Kleid ist so schön, aber wo bin ich denn auf den Fotos?‘“