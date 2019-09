Er kann es noch! Ribery erzielt Tor für Fiorentina

Atalanta und Fiorentina trennten sich in der vierten Runde der italienischen Serie A 2:2 unentschieden. Franck Ribéry spielte sehr gut: Der französische Ex-Superstar von Bayern München erzielte das 2:0 für Fiorentina mit einem spektakulären Treffer und schoss damit sein erstes Tor in seiner noch jungen Serie-A-Karriere. Atalanta schaffte trotzdem den Ausgleich und zwar in der 95. Minute. Riberys Treffer sehen Sie hier im Video.