Weinberg mitten im Skigebiet auf 1212 Metern

Es ist eines der höchsten Weinbaugebiete in ganz Europa: Die Alpenwinzerei von Sepp Fersterer in Saalbach-Hinterglemm im Pinzgau liegt auf 1212 Metern Höhe. Selbst der erfahrene Winzer Johann Müllner spricht von einer neuen Erfahrung, in dieser Höhenlage Wein anzubauen.