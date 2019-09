Freispruch von Max Zirngast ist nun rechtskräftig

Rückkehr nach Österreich am Dienstag

Mittlerweile steht auch fest, wann Zirngast wieder nach Österreich zurückkehren wird. So plant er am kommenden Dienstag am Flughafen Wien zu landen. Wie der Österreichische Journalisten Club (ÖJC) am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, wird Zirngast um 13.15 Uhr in Schwechat von seiner Familie, der Solidaritätskampagne „Free Max Zirngast“ und Freunden begrüßt.