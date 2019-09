Das sagt Ex-Trainer Marco Rose zur Salzburger Gala

Borussia Mönchengladbach tritt am Donnerstag zum Europa-League-Auftakt als Favorit vor eigenem Publikum gegen den WAC an. Coach Marco Rose hatte vor dem Duell mit den Kärntnern aber viel Lob für die Gäste parat. „Sie spielen aus der Grundordnung Raute, sind sehr gut organisiert, aktiv, aggressiv gegen den Ball und haben ein sehr gutes Umschaltspiel“, charakterisierte der 43-Jährige. Rose äußerte sich am Mittwoch auch zur Gala seines Ex-Klubs Red Bull Salzburg gegen Genk.