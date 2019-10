Körper und Geist: Rundum verwöhnt in Bad Vigaun!

Verschiedene medizinische Bereiche unter einem Dach - davon profitieren die Patienten. Im Medizinischen Zentrum Bad Vigaun erwartet Patienten nicht nur ein umfassendes Gesundheitsangebot und geballte Kompetenz an Spitzenmedizin in gepflegtem Ambiente - in der Privatklinik wird viel Wert auf individuelle Therapien und Pflege gelegt. Vom Erstgespräch über die Behandlung bis zu Operation und Nachbetreuung stehen Körper und Geist jederzeit qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung.