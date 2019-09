Schauspiel, Kabarett, Musik und Wiederholungstäter

Ein Garant zum Totlachen und Wiederholungstäter ist Josef Hader. „Er tritt bei uns seit 30 Jahren auf. Am 25. Oktober wird er aus Platzgründen allerdings in der Szene gastieren“, so Peter Blaikner. Selbstverständlich steht der Intendant auch selbst auf der Bühne. „Eine Wiederaufnahme, aber Goethe und Schiller kann man nicht oft genug predigen.“ Auch die anderen Prinzipalen Edi Jäger und Caroline Richards sind mit „Der Stein“ und „Trennung für Feiglinge“ vertreten. Letzteres feierte beim Sommertheater am Wolfgangsee Uraufführung. Bleibt zu hoffen, dass die Premiere am 3. Oktober in Schallmoos ohne Hundebiss an der Hauptdarstellerin Sonja Zobel über die Bühne geht.