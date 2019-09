Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Sonntag bei einem 20-jährigen Iraker in Salzburg-Lehen eine verbotene Waffe sichergestellt. Der Mann führte einen Elektroschocker in Form einer Taschenlampe bei sich. Es wurde ein Waffenverbot ausgesprochen und Anzeige nach dem Waffengesetz erstattet.