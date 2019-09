„Scharf wie ein Messer“: WAC bereit für Gladbach

Red-Bull-Philosophie

Auch in der kommenden Woche soll es in der Tonart weitergehen. In der Gruppe J der Europa League ist am Donnerstag (21.00 Uhr) Mönchengladbach der Auftaktgegner, und Borussia-Coach Marco Rose ist nicht nur Struber bestens bekannt, da er sich in Salzburg über Jahre mit ihm intensiv austauschen konnte. Die WAC-Profis, von denen viele Salzburg-Vergangenheit haben, sind mit der Philosophie des früheren Red-Bull-Erfolgstrainers ebenfalls vertraut.