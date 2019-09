Roglic holt mit Vuelta-Sieg ersten großen Titel!

Hermann Pernsteiner landete bei seiner zweiten großen Rundfahrt mit über einer halben Stunde Rückstand an der 15. Stelle. Der im Vorjahr verletzt ausgeschiedene Niederösterreicher hatte sich in der Schlusswoche in die Top Ten vorgearbeitet, fiel bei einer durch starken Wind durcheinandergewirbelten Etappe aber wieder zurück. In den Bergen präsentierte sich der Vorjahreszweite der Österreich-Rundfahrt aber bis zum Schluss ausgezeichnet. Sein Topergebnis war ein vierter Rang am vorletzten Tag unmittelbar vor Roglic. Insgesamt konnte er mit den Topstars aber nicht mithalten.