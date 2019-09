Sonnenschein pur und Mega-Stimmung: So feiert Graz

Der Höhepunkt des Aufsteirerns 2019 ist da: Das Volkskultur-Festival verwandelt die gesamte Grazer Innenstadt in ein Meer aus Menschen in Tracht. Nach musikalischen Highlights am Samstag (siehe Video oben) ging es am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein bereits ab den Vormittagsstunden rund. Um 10 Uhr wurde die große Hauptplatz-Bühne eröffnet, jetzt beben sämtliche Tanzböden der Innenstadt: Tanzlmusi-Gruppen, Schuhplattler und Volkstanzvereine zeigen ihr Können, Chorsänger und Blasmusikgruppen senden Klangwolken in den spätsommerlichen Himmel, daneben präsentieren Aussteller Handwerkskunst und Kulinarik - das Ganze bei freiem Eintritt!